Criscitiello a sorpresa: "Il Napoli chiuderà il campionato al 4° posto! Ecco chi vincerà"

vedi letture

Nel suo podcast “Cose Scomode”, Michele Criscitiello ha svelato il suo pronostico sulla corsa scudetto e sulla volata Champions della Serie A 2025/26, regalando più di una sorpresa. Secondo il direttore di Sportitalia, sarà la Juventus di Spalletti a laurearsi campione, davanti a Inter e Milan. Napoli quarto, a completare il quartetto che accederà all’Europa che conta.

La vera “stoccata” riguarda la Roma: per Criscitiello, i giallorossi resteranno fuori dalla Champions, nonostante l’arrivo di Spalletti alla Juve venga indicato come un punto di forza per i bianconeri. Il giornalista sottolinea come, con Tudor in panchina, la Roma avrebbe avuto più chance di qualificarsi tra le prime quattro. Anche il mercato di gennaio sarà decisivo, ma per Criscitiello i giochi sembrano già segnati.

Queste le sue parole: "Juventus prima, Inter seconda, Milan terzo e Napoli quarto. Ora che è finito il giochino ti dico che Spalletti alla Juventus è la notizia peggiore proprio per la Roma che cosi finirà fuori dalle quattro. Con Tudor sarebbe entrata in Champions League, cosi va fuori sicuro".