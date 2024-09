Buongiorno a Rai 1: "Contenti della vittoria, non era facile. Su Spalletti..."

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai 1 nel post partita di Israele-Italia 1-2.

Avete chiuso a punteggio pieno la prima finestra di questa Nations League.

"Sì, siamo contentissimi, non era facile appunto, lo sapevamo che era una squadra tosta e sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà. Ma quello che conta è che alla fine siamo usciti vittoriosi dalla partita".

In questa difesa in cui sei entrato questa sera, come ti sei trovato?

"Bene. Noi cerchiamo di lavorare con il mister negli allenamenti per migliorare tutti i meccanismi che dobbiamo migliorare, sia a livello difensivo che a livello offensivo. Quindi è importante giocare, è importante allenarci insieme, e devo dire che stasera mi sono trovato bene".