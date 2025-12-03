Cagliari, Pavoletti: "Oggi chance per fare risultato e darci spensieratezza"

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari ed ex di turno, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel pre-partita di Napoli-Cagliari:"Sebastiano Esposito? E' un giocatore forte. Lo coccoliamo, ma a volte è necessario pure tirargli le orecchie, deve capire l'importanza di giocare di squadra, così come di segnare goal importanti. Oggi è un'altra occasione per ottenere un risultato importante, condito dalla prestazione, potrebbe darci un po' più di spensieratezza per affrontare le prossime gare di campionato".