Buongiorno, lo scopritore: “Con Conte diventerà tra i migliori al mondo”

vedi letture

Silvano Benedetti, dirigente del settore giovanile del Torino sino all’anno scorso e scopritore di Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli

Silvano Benedetti, dirigente del settore giovanile del Torino sino all’anno scorso e scopritore di Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno ha ampi margini di miglioramento, è un calciatore in continua evoluzione. Rispetto ai tempi nostri oggi ci sono meno marcatori ad uomo e più difensori che impostano da dietro.

Ci farei un mix tra quelli che eravamo noi una volta e quelli di adesso. Buongiorno è la sintesi perfetta perchè sa marcare e si applica per migliorare nei primi passi che son quelli più importanti per qualsiasi tipo di marcatura. Durante il suo percorso delle giovanili Buongiorno non è mai stato tra quelli al centro dell’attenzione, ma con la sua umiltà ha sempre conquistato ogni allenatore. Con l’approdo di Conte a Napoli la sua percentuale di miglioramento crescerà in maniera importante e diventerà tra i migliori al mondo”.