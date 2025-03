Buongiorno: "Nessuno mi dava ansia quanto Lukaku. Che sollievo in estate"

vedi letture

Nella sua intervista a Il Mattino, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato, tra le altre cose, dei più forti attaccanti affrontati in carriera. Temeva più di tutti Lukaku, che oggi è un compagno.

"Di forti ce ne sono tanti, da Retegui a Kean che sono con me in Nazionale. Ma l’ansia che mi dava Lukaku non me la dava nessuno. Ogni volta che lo affrontavo con il Torino sapevo che sarebbe stata dura. E quando ci siamo rivisti a Castel Volturno ero contento. Ma devo dire che anche lui lo era al pensiero che non lo avrei dovuto più marcare...".