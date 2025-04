Buongiorno sulla musica: "Mi piacciono questi due generi, ora ascolto tanto Geolier!"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è il protagonista dell'ultimo episodio del Q&A di Betsson Sport.

Se dovessi descriverti con una parola, chi è Alessandro Buongiorno? "Mi definirei una persona determinata, che dà sempre il massimo impegno in tutto ciò che fa".

Che musica ascolti? "Mi piacciono il reggaeton e il rap. Da quando sono arrivato a Napoli ho iniziato ad ascoltare più spesso Geolier, che mi piace molto. Quindi direi che questi sono i generi che seguo di più".

La musica ti aiuta? Per esempio, prima di una partita la usate davvero per concentrarvi? "Sì, senza dubbio. Quando siamo ancora in hotel, mentre ci prepariamo per raggiungere lo stadio o durante il tragitto, ascolto sempre musica per entrare nella giusta mentalità".