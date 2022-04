Buso avvisa la Fiorentina: "50mila napoletani si sentiranno. Osimhen top europeo..."

"Quello è uno stadio capace di trascinare: 50mila persone che tifano le senti. Per i viola non sarà uno scherzo".

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Fornasari

In vista della partita di domani pomeriggio tra Napoli e Fiorentina, sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere l'opinione di uno dei doppi ex della sfida, ovvero Renato Buso. Ecco le sue parole: "Quello è uno stadio capace di trascinare: 50mila persone che tifano le senti. Per i viola non sarà uno scherzo. Però la Fiorentina ha sempre tirato fuori ottime prestazioni contro le grandi: sono convinto che potrà dire la sua. Spalletti e Italiano hanno amplificato il senso di appartenenza nei rispettivi spogliatoi. Il Napoli si gioca lo scudetto, le individualità sono superiori. Il gruppo di Italiano, oltretutto, dovrà fare a meno di Torreira e non si tratta di poco. Osimhen, a mio modo di vedere, è uno dei migliori attaccanti a livello europeo. Koulibaly? E' uno dei centrali più forti in Italia: subito dopo, però c'è Milenkovic».