Buso: "Napoli a San Siro era lento e compassato, ma non penso che rallenterà"

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Renato Buso, ex calciatore: “Inter-Napoli? Il Napoli ha fatto fatica in mezzo al campo essendo molto lento e compassato. Ha avuto una partita importante a San Siro alla ripresa del campionato. In Europa non c’è più una squadra imbattuta. Un Napoli non brillante ha impensierito l’Inter nell’ultimo quarto d’ora e ha una rosa importante. Non penso che il Napoli possa rallentare, ci sta dopo una ripresa sbagliare. Si è rimessa nella metà campo avversaria cercando di impensierire l’Inter. È una squadra molto giovane e ci sta avere delle difficoltà.