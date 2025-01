C’è ancora quel gap con l’Atalanta? Conte: “Non so come finirà, ma da allora che crescita!”

vedi letture

Nel corso della conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto ad una domanda sui prossimi avversari.

All'andata disse l'Atalanta ora è più forte di noi. In 2 mesi 7 vittorie su 9 e +4 in classifica, c'è ancora un gap?

"Tu vedi le nostre statistiche, ma loro ne hanno vinte 11... forti erano e forti sono rimasti, hanno la consapevolezza di essere forti perché hanno vinto l'Europa League, battendo la squadra campione di Germania. Lo è da tempo, ma quando vinci acquisisci quella consapevolezza che te la puoi giocare con tutte. L'hanno dimostrato pure col Real, anche se hanno perso la partita, ma è stata apertissima. Detto questo, dobbiamo concentrarci su di noi, non su di loro, siamo cresciuti dall'ultima partita contro di loro e dobbiamo continuare nel processo. Non so come finirà, ma abbiamo bisogno anche di queste gare fuori casa contro squadre forti per misurarci, per capire quanto manca, quanto c'è da lavorare per avvicinarci di più e sperare di vincere un giorno".