Cabrini: "Il Napoli sembra la squadra da battere, ma bisogna aspettare primavera"

"L'Italia ko contro la Spagna? Non si poteva pretendere che questo record di vittorie continuasse. Può capitare un passo falso, una gara storta, è successo contro la Spagna, in 10 per 45', contro una squadra molto forte". Parla così Antonio Cabrini, ai microfoni di TMW direttamente dal Festival dello sport di Trento in corso di svolgimento in questi giorni: "L'importante è rimanere con i piedi per terra e pensare solo alla gara che devi fare, ovvero quella col Belgio. Da quando l'Italia è campione d'Europa è normale che venga considerata la squadra più forte e quella da battere, gli avversari cercheranno sempre di metterti in difficoltà".

Un giudizio sul campionato: "E' un campionato direi tirato, con diverse squadre che stanno lottando per il primo posto. Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, sembra possa essere la squadra da battere in questa stagione, però direi che è ancora presto. Per dire qualcosa di concreto bisogna aspettare primavera".

Come vede la Juventus? "La Juventus è sempre la Juventus, e le altre squadre lo sanno. Può azzeccare un filotto di risultati positivi che la riportano nelle prime posizioni. La storia lo dice, la Juve non molla mai. La vittoria in campo internazionale ha agevolato la crescita dopo una partenza molto delicata, e le ultime vittorie consecutive in campionato hanno dato impulso maggiore, ma deve sicuramente migliorarsi".