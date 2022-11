Cabrini sulla Champions: “Il miglior sorteggio non l’ha avuto il Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Cabrini, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Juve.



TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Cabrini, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Juve.

Gaetano merita più spazio al Napoli? "Ci sono alcuni ragazzi molto interessanti e sarebbe giusto lanciarli nella mischia in un campionato importante come la Serie A. Ma è necessario tener conto del momento attuale della squadra. Inserirlo in un momento come quello del Napoli è complicato schierarlo in campo. In un altro club, non nella stessa posizione degli azzurri, potrebbe trovare più spazio".

Cos'è mancato all'Atalanta per vincere sabato? "Non è più una sorpresa, è ormai in pianta stabile nelle zone alte della classifica da anni. È un club con caratteristiche importanti, basate anche sull'operato svolto nel settore giovanile. Gasperini ha avuto la mano adeguata per condurre la Dea in Europa, anche se quest'anno lo scenario è diverso. Tuttavia, si sta lanciando bene a capofitto nel campionato. Nonostante la sconfitta con il Napoli, resterà una gatta da pelare sino alla fine del campionato per le rivali".

Segreto del Napoli? Può continuare su questi ritmi? "Merita il primato, è la squadra che gioca il miglior calcio. Finalmente la società ha compreso che il campionato si vince battendo le squadre di media-bassa classifica”.

Pensieri sui sorteggi dei club italiani? "A primo impatto, credo che l'Inter abbia avuto il miglior sorteggio. Gli incontri di Milan e Napoli rispettivamente con Tottenham e Francoforte sembrano più complicati".

E sulla trasferta tedesca del Napoli? "Gli azzurri non devono avere timore di nessuno. L'avversario reale del Napoli è il Napoli stesso, il quale ha mollato e ceduto nel corso delle passate annate ad un certo punto della stagione. Ma quest'anno la squadra sembra molto tosta, non fa sconti a nessun avversario. Ad oggi sono gli altri a dover temere il club azzurro".