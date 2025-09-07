Cagliari, Adopo: "Scudetto all'Inter, è fortissima. De Bruyne? Due mesi e vedrete"

"La corsa salvezza? Lunga, complicata. Siamo un bel gruppo, diremo la nostra". Parole di Michel Adopo, l'uomo del momento nel Cagliari che si è affacciato con entusiasmo al terzo campionato di Serie A consecutivo. Il centrocampista è arrivato dall'Atalanta, che considera "una grande scuola", ma ad oggi è concentrato al cento per cento sul Cagliari: "C'è un ottimo ambiente", le parole del calciatore che trona brevemente anche sulle prime due partite di campionato.

La prima pareggiata contro la Fiorentina ("Avremmo meritato di più") e la seconda persa all'ultimo minuto contro il Napoli per il gol di Anguissa ("Un colpo al cuore, neanche un punto dopo tanta fatica").

Al Maradona ha affrontato anche De Bruyne, uno dei volti nuovi della Serie A: "Non è stata la sua giornata migliore. Ma due mesi e vedrete", sottolinea Adopo che ad ogni modo non ha dubbi nell'indicare la favorita per lo scudetto: "Dico Inter, è fortissima".