Cagliari, Mazzarri a Dazn: "Poche chiacchiere, Napoli fortissimo ma facciamo i fatti"

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, prima del match con il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo fare i fatti, non i titoli. Poche chiacchiere, sappiamo che il Napoli è una grandissima squadra, abbiamo visto giovedì cosa ha fatto con il Barcellona. Noi dobbiamo superare noi stessi per metterli in difficoltà, poi il risultato è figlio di tante cose, tanti episodi".