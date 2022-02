Cagliari, Mazzarri chiarisce: “Qualche screzio con Spalletti ma abbiamo un ottimo rapporto”

Che tipo di appello fa ai tifosi alla vigilia di una partita così importante? Com'è il rapporto attuale con Spalletti? Questa una delle domande a cui ha risposto oggi in conferenza stampa Walter Mazzarri. L’ex Napoli ha dichiarato: "Domani abbiamo bisogno del nostro pubblico, l’aumento degli spettatori allo stadio per noi è importante, specie come gare come quella al Napoli. Con Spalletti è tutto risolto, abbiamo avuto qualche screzio ma abbiamo un ottimo rapporto, è chiaro che ognuno di noi vuole battere l'altro".