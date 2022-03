Cagliari, Mazzarri non ci sta: "C'era rigore su Lovato! Maignan gli dà un cazzotto, è netto"

"Prende un bel nocchino, la faccia gli si gira. Se non è rigore, va bene così".

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, parla ai microfoni di Dazn dopo il ko contro il Milan per 1-0. "Finita la gara ero arrabbiato, nel finale penso ci fosse un rigore per noi per il cazzotto del portiere a Lovato. Ero arrabbiato per questo, sono andato dentro agli spogliatoi. Si vede dalle immagini a fine gara: Lovato è stato soccorso. Maignan sbaglia l'intervento, Lovato tocca il pallone, è rigore".

Marelli (esperto arbitrale di DAZN) ci dice che non è rigore ma scontro di gioco.

"Così è se vi pare. L'avrei voluta vedere al contrario, se Marelli avesse detto le stesse cose. I regolamenti sono stati modificati... Se Marelli la vede così e gli arbitri la vedono così: il regolamento dice che se c'è il colpo e l'altro prende la palla è rigore. Se a noi non lo danno e a un altro sì... Se fate vedere l'immagine da dietro c'è. Lovato è stato soccorso. Prende la testa, il pallone lo prende Lovato. Prende un bel nocchino, la faccia gli si gira. Se non è rigore, va bene così".

Che partita è stata?

"Il Milan ha tutti campioni, ti recuperano, però ai ragazzi ho detto che se giochiamo sempre come oggi ci leviamo prima della fine del campionato da lì. A volte se non vedono una grande squadra però facciamo gare sotto tono. A La Spezia hanno sentito però forse troppo la responsabilità. Dobbiamo essere sempre quelli di oggi. Siamo andati a mille, abbiamo corso più del Milan oggi. Ci manca un punto, gli episodi condizionano le partite: ci faceva comodo, avremmo interrotto le sconfitte, eccetera eccetera...".