Cagliari, Rog: "Non potevo pretendere il posto fisso al Napoli, non dimenticherò i consigli di Hamsik..."

"Non rinnego il Napoli, tra l'altro sono in prestito con obbligo di riscatto. Sapevo che avrei trovato tanti campioni, avevo voluto ponderare la scelta, era la mia prima esperienza lontano da casa. Sono di Varazdin, 80 chilometri da Belgrado. Ho avuto Sarri e Ancelotti, mica potevo pretendere il posto fisso". Parole di grande maturità quelle pronunciate da Marko Rog in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport della quale vi proponiamo alcuni passaggi: "Al Cagliari mi hanno convinto raccontandomi le loro ambizioni. Ho scoperto Maran, lavoratore vero, un allenatore attento a qualsiasi tipo di dettaglio".

E tanti saluti al Napoli.

"Al Napoli saprò essere riconoscente. Ho lasciato qualche fratello come Zielinski e Maksimovic. Per me Piotr è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Non dimenticherò i consigli di un perfetto capitano come Hamsik. Ma dovevo giocare".