Cagliari, Rog si presenta: "Ho bisogno di giocare, sono una mezzala. A Napoli non è stato tutto semplice..."

Marko Rog è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Cagliari: "Vengo qui perché mi è piaciuto il progetto della società e per quello che ha detto il direttore. Ho bisogno di giocare con continuità, spero di farlo qui al Cagliari".

Come sta fisicamente?

"Bene, mi sono allenato fino a qualche giorno fa con il Napoli: ho perso qualche giorno per via della burocrazia, ma sto bene".

Cosa non ha funzionato a Napoli e Siviglia?

"Napoli è stata la prima squadra al di fuori della Croazia, non è stato tutto semplice. Ho fatto tante presenze, ma giocando poco non è facile. A Siviglia sono stato pochi mesi, ci sono state diverse situazioni come il cambio di allenatore, ma ora è il passato".

Che ruolo preferisce fare in campo?

"Mi sento una mezzala, sono pronto a giocare in quel ruolo".