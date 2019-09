Cagni bacchetta Koulibaly: "Contro la Juve errore grave, gli è mancata cattiveria"

A Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione "Ultim'ora" è intervenuto l'allenatore ed ex calciatore Gigi Cagni che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Problemi in casa Sampdoria? Il discorso societario non credo c'entri molto coi risultati, credo sia più una questione che la società non abbia accontentato l'allenatore. Il calendario per la Sampdoria non è stato neanche favorevole in quanto ha incontrato subito Lazio e ora il Napoli.



Di Francesco? Con Eusebio mi lega affetto ed anche stima perchè da giocatore era già un allenatore. Con il Sassuolo è come se avesse vinto, con la Roma è arrivato in semifinale di Champions. Senza ombra di dubbio è un allenatore che ha delle capacità umane, in questo momento è l'unica cosa che deve far tirare fuori ai suoi giocatori.



Koulibaly- Manolas quanto possono migliorare? Miglioreranno senz'altro anche se Koulibaly non è al massimo della condizione. Con la Juventus ha fatto un errore molto grave sia dal punto di vista tecnico che mentale, non era attentissimo. All'ultimo minuto ti stai giocando una partita importante devi avere grande cattiveria e invece ha dato tutto per scontato. Sono errori che ti fanno crescere nonostante sia il difensore più forte del mondo. Il Napoli è una squadra molto forte in fase offensiva ma oggi non ha equilibrio in difesa. Il problema è nella fase difensiva a cominciare dagli attaccanti che devono essere più compatti, devono creare meno spazi all'avversario. Se io ho sia le punte che i centrocampisti che sono uniti sempre e più facile per il difensore".