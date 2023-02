Cagni: “Champions? Se il Napoli dà intensità, può battere chiunque"

"Spalletti ha bisogno solo di trovare equilibri sempre per vincere ogni partita avendo anche giocatori forti in panchina pronti ad entrare”.

“ Il Napoli ha tutte le qualità per arrivare in fondo e lo ha dimostrato. La Champions? Se gli azzurri danno intensità elevata potrebbero fare bene anche lì ”. Lo ha detto l’allenatore Gigi Cagni nel suo intervento - a sorpresa per la verità – a 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia dalla “Pizzeria al 22”.

“Se la pausa per il Mondiale ha favorito il Napoli? Lo sapremo nelle ultime dieci partite che saranno decisive – ha osservato – ma è una valutazione difficilissima perché non è mai accaduto prima”.

Giuntoli e la società “hanno giustamente cambiato alcuni giocatori per età e la mancanza di stimoli, ma – ha chiosato il tecnico – ne hanno trovato di adatti in breve tempo, come Kim che ha fugato tutti i timori di Spalletti per la partenza di Koulibaly”. Il Napoli “è una squadra a ritmo elevato e può battere chiunque. Spalletti ha bisogno solo di trovare equilibri sempre per vincere ogni partita avendo – ha concluso Cagni - anche giocatori forti in panchina pronti ad entrare”.