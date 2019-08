Cagni: "Con Icardi o James si accorcerebbe il gap con la Juve, il centravanti resta un problema..."

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kkiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Se il Napoli riuscisse a prendere uno tra James Rodriguez e Icardi accorcerebbe il gap con la Juventus, che resterebbe comunque più forte. Inoltre siamo al secondo anno di Ancelotti, mentre i bianconeri ora hanno accolto Sarri, questo è un vantaggio per il Napoli. Il centravanti resta un problema da risolvere. Il sistema di gioco, dopo un anno di esperimenti, ora è stabilito: è il 4-4-2, non importa poi se volete chiamarlo 4-2-3-1, ma il modulo è quello. D'altronde Ancelotti ha 3-4 calciatori che possono fare più ruoli, per cui a seconda della partita e di ciò di cui avrà bisogno cambierà".