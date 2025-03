Podcast Cagni: "Conte ha esperienza incredibile. Che differenza con la Juve..."

vedi letture

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Gigi Cagni.

Il Parma ha cambiato tecnico ed è quella che ha fatto più punti nelle ultime tre partite:

"Quello che ti porta fuori è il fatto che tecnicamente sei più forte delle altre. Ha delle qualità. Forse Chivu sta pensando più a non prenderle che a darle. Il Verona? C'è un ex centrocampista che sa che non bisogna prenderle, e poi ora sta bene. Serve ora una soluzione per avere quasi tutta la rosa a disposizione. Per me si deciderà lo Scudetto anche così. Il Napoli è un'altra cosa se ha Anguissa recuperato. Manca qualcuno e Conte cambia schema, cosa che non fa la Juventus".

Conte, Inzaghi, Gasperini: quale quello che può avere l'intuizione in più?

"Conte ha esperienza incredibile, Inzaghi ha vinto il campionato lo scorso anno ma ormai è diventato un allenatore importante, che sbaglia poco perché è umile e sa cosa deve fare. Per me però Conte, perché è più esperto. Gasperini è esperto anche lui ma non ha esperienza di scudetti".