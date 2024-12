Podcast Cagni dà fiducia a Ranieri alla Roma: "Ha fatto la partita anche con Napoli e Atalanta"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni per parlare dei temi del giorno. E in particolare del momento delicato in casa Roma: "Non esiste proprio il problema salvezza, lo sa anche Ranieri. Devi metterla insieme e ce la farà. Hanno fatto casini con la scelta del tecnico, ma ora hanno preso uno che se ne intende. Già nelle ultime due partite ho visto una squadra in campo. Gli errori visti in difesa li fanno tutti. C'è Ranieri, è un altro mondo, è un allenatore di calcio questo e mi fido di lui.

Non può mettere a posto tutto in pochi giorni. Ha fatto ancora pochissime partite, quindi ha bisogno di tempo. Ranieri ha detto che ha allenato sopra e sotto, sa già cosa deve fare. E lo farà, ma non si può pretendere che faccia subito. Ha incontrato Napoli e Atalanta, ha fatto la partita, ha perso ma ha fatto quello che doveva fare. Ora ci sono Lecce e Como e deve fare 6 punti e li farà. Ha giocatori di qualità, li mette a posto fisicamente e mentalmente e farà sei punti, poi si vedrà".