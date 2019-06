Cagni elogia Fabiàn: "Che personalità! Vedo una gran similitudine con Rabiot..."

Gigi Cagni, ex allenatore, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento in casa azzurra: "L'hanno dimostrato tutti gli allenatori che hanno vinto, chi difende bene alla fine vince. La cosa più difficile è avere difensori bravi nell'uno contro uno, se hai questo hai più possibilità di attaccare ed avere un uomo in più. Fabiàn? C'è una grandissima similitudine con Rabiot, è un giocatore di grandissima personalità. Quando è arrivato a Napoli si vedeva già che aveva qualcosa, può giocare in più ruoli del centrocampo. Ha tutte le doti per diventare un giocatore importante per Ancelotti".