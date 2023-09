Cagni: “Ho notato che Garcia sta provando un meccanismo diverso rispetto all’anno scorso”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: "La sconfitta del Napoli? Siamo sempre allo stesso discorso, c'è bisogno di tempo. E' un discorso esclusivamente psico-fisico, poi c'è anche una situazione tattica diversa. Garcia ha parlato di verticalizzazione più immediata, quindi deve capire bene il tipo di giocatori adatti. Il Napoli sta giocando poco sulle fasce laterali come faceva Spalletti.

Garcia vuol giocare con un elemento dietro le linee per mettere in difficoltà l'avversario. Sta provando questo meccanismo e poi vedrà se funziona. Ovviamente bisogna anche difendere in modo diverso. Tre partite non sono sufficienti a sistemare tutto. Personalmente mi piaceva di più il Napoli dell'anno scorso, preferivo il 4-3-3. A me è capitato in una squadra di passare poi al 3-5-2 che era il modulo più adatto a quel gruppo. Garcia è stato chiaro fin dal primo giorno sulla necessità di cambiare qualcosa".