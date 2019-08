Cagni: "Icardi non ha vinto niente, un bene per il Napoli che non sia venuto!"

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando la sua disamina in vista del match di stasera tra Napoli e Juventus e commentando anche il caso Icardi: "La Juve, a differenza del Napoli, ha un vantaggio sulla rosa con qualità, parlando in generale, ma nei 15 secondo me la distanza non è così grande. Ancelotti ha un piccolo vantaggio, è il secondo anno che ha la stessa squadra e quindi si conoscono meglio, un altro vantaggio riguarda il fatto dei avere una rosa più agile. Sono contento che il Napoli abbia puntato su Llorente, a me Icardi non è mai piaciuto, Llorente è più giusto per il discorso Napoli. Icardi non ha mai vinto niente! Quando si vince cambia la mentalità, che non sia venuto è un bene per il Napoli".