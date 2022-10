Cagni: "Il Napoli è primo perché è la più forte. Da come giocano capisci che è un bel gruppo"

TuttoNapoli.net

L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte in 'MSL-Forza Napoli Sempre': "Il Napoli è primo perché è più forte delle altre squadre. Forse il ritmo del campionato italiano è basso ma la qualità l'abbiamo. Soprattutto la qualità tattica. In quel senso, noi italiani non abbiamo niente da imparare da nessuno. Napoli, Atalanta, Udinese e Lazio stanno cambiando il loro modo di giocare. Verticalizzano di più. Spalletti non segue le mode ma fa quello che deve fare un allenatore quando ha una squadra con determinate qualità. Giuntoli, essendo direttore sportivo vecchio stampo, prima di scegliere tecnicamente un giocatore, valuta l'uomo.

Simeone ha detto che non gli interessa quanti minuti gioca; gli interessa che i minuti in cui è impiegato siano di qualità. Ecco perché le sostituzioni avvengono in armonia. Il Napoli è un bel gruppo, lo vedi dalle facce dei giocatori, da come giocano, dal rapporto con l'allenatore. Questa squadra la valuterò al 100% nel momento in cui incontrerà delle difficoltà e non me lo auguro. Io non alleno perché non ho mai voluto prendere un procuratore. Il vantaggio è che posso dire sempre la verità, posso dire quello che penso. In un momento come questo tutti dovrebbero prendere il Napoli ad esempio e dovrebbero parlarne di più".