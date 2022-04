Cagni: “Il Napoli ha più armi in attacco e giocatori di qualità rispetto a Milan e Inter"

È l'analisi del tecnico, Gigi Cagni, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

TuttoNapoli.net

"Il Napoli ha sbagliato la partita, anche per merito di Italiano e della Fiorentina, ma non c'è niente di perduto e da queste sconfitte si può migliorare". È l'analisi del tecnico, Gigi Cagni, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. "Il Napoli aveva la miglior difesa, ma quando prendi tre gol è evidente che qualcosa non ha funzionato e su questo dovrà lavorare Spalletti. Se incontri una squadra che ha ritmo e tu no - ha sottolineato Cagni - anche se hai più qualità, vai in difficoltà".

Fra le tre che si giocano il titolo, "il Napoli è quella che ha più armi in attacco con varie alternative e giocatori di qualità soprattutto - ha concluso il tecnico - se ritrova equilibrio in fase difensiva. Il calendario da qui alla fine? È migliore per Milan e Napoli".