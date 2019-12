Cagni: "Insigne va recuperato, è tra i migliori esterni in Italia"

L'allenatore Gigi Cagni parla a Marte Sport Live: “Il Napoli ha tanti attaccanti. Per me il centravanti ideale è Milik se si fanno i cross, altrimenti farei giocare sempre Mertens che è un attaccante intelligente e di alto livello. Insigne va recuperato, è tra i migliori esterni del campionato italiano e lo ha già dimostrato. Il Parma ha approfittato della situazione al San Paolo: gioca sempre in contropiede ed è riuscito a vincere la partita contro il Napoli che adesso deve reagire contro il Sassuolo”.