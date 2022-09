Cagni: "Kim più lineare di Koulibaly, è tra i centrali più forti al mondo!"

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte: "Giuntoli, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un vero intenditore di calcio. Kvaratskhelia è stata una scelta eccezionale. In Italia dobbiamo tornare ad avere giocatori che dribblano, soprattutto sulle fasce. Ero estasiato da Insigne quando era a Pescara. Invecchiando, Lorenzo nel dribbling è peggiorato molto e tanto dipende dagli allenatori. Anche io dicevo che sostituire Koulibaly era difficile ma il coreano Kim, secondo me, sta dimostrando di essere uno dei più forti centrali al mondo. I giocatori di colore sono fisicamente dei fenomeni ma spesso non riescono a tenere la stessa concentrazione per tutti i novanta minuti. Kim è più lineare sicuramente del suo predecessore. Con la rosa che ha a disposizione Spalletti, il Napoli ha grosse possibilità di vincere lo Scudetto".