Cagni ottimista: "Napoli crescerà sempre più! Ancelotti? Aveva perso entusiasmo..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi Cagni, allenatore: "Gattuso ha dimostrato che non è solo uno che urla e basta. La squadra è migliorata molto, ha tenuto Koulibaly. Lui non sceglie un solo sistema di gioco e si attacca a quello e questo è determinante nel calcio moderno. Lui è uno che sa cambiare ed è capace di farlo prima e durante. Bakayoko? Con giocatori che si sacrificano si può fare tutto. Insigne per esempio faceva 70 metri di campo sia con Benitez che con Sarri. Se tutti si sacrificano il problema non c'è. Il Napoli crescerà sempre di più. Ancelotti? Secondo me lui ha perso entusiasmo a Napoli, non era sé stesso, qualcosa non aveva funzionato".