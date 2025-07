Podcast Cagni: "Sono innamorato di Ndoye, potrebbe sostituire alla grande Kvara"

vedi letture

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà'.

Milan, arriva Ricci. Come valuta questa operazione?

"Difficile parlare di mercato ora che le squadre sono in costruzione. La garanzia è Allegri, potrà mettersi nelle condizioni di vincere se troverà una quadra tatticamente. Lui vorrà una squadra compatta che dovrà fare gol ma prima di tutto prenderne di meno. E per questo servirà mettere a posto la difesa, anche col mercato. Davanti ha bisogno Allegri di un giocatore che la butta dentro, perché Leao poi è perfetto per le ripartenze".

Napoli, pronti Beukema e Lang. E poi si vedrà l'attaccante:

"Lange e non Ndoye? E' uno dei più forti Ndoye, sono innamorato. E' devastante lì a sinistra. Potrebbe sostituire alla grande Kvaratskhelia. Parliamo di giocatori determinanti. Nunez? Lo conosco meno, mentre Beukema è uno molto bravo. Con Buongiorno mette a posto la difesa. Sta prendendo tutti giocatori fisici".

Cosa ne pensa del caso Lautaro?

"Io l'ho fatto una volta solo ma ho fatto i nomi. Non ho buttato il sasso nello stagno. Doveva fare i nomi, non deve dirlo Marotta. Dici una cosa di questo tipo e devi dirlo con chi ce l'hai, devi essere chiaro".