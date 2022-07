Cagni su Dybala: "Tra i migliori al mondo se sta bene. ADL sa che scudetto non è alla portata"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore: "Il Napoli mi sta convincendo, nonostante tutto. E' chiaro devi fare dei sacrifici, altrimenti salti per aria. Nel calcio di oggi non bisogna esagerare col budget, ognuno fa con quello che ha. Poi è chiaro se si guarda a quello che hanno fatto Inter e Juve si crea un paragone sbagliato. Il Napoli quest'anno ha deciso di intraprendere una svolta. Quando ringiovanisci una rosa ci sono sempre tanti rischi, ma la situazione economica va tenuta sempre in primo piano.

Dybala-Roma? Se sta bene è uno dei migliori al mondo, ma negli ultimi tre anni non ha inciso in nulla. Ha deciso solo partite dove la Juventus ha vinto contro squadre di metà classifica. E invece da uno come lui ti aspetti che incida in partite di un certo peso.

De Laurentiis-Spalletti? Sono scaramucce che fanno parte del personaggio. De Laurentiis lo sa benissimo che lo Scudetto non è un obiettivo alla portata degli azzurri. Ad oggi è quasi impossibile, nei prossimi anni chissà. Ripeto però: ha fatto bene a svecchiare la rosa, perché non puoi metterti lì e inseguire quello che fanno le altre. Di Lorenzo capitano? Tra i migliori terzini d'Europa, merita la fascia da capitano. Poi io sono un pratico e bisogna dire le cose per come stanno: in una squadra ci vogliono giocatori con le palle, gente abituata a certi climi. Di Lorenzo lo è, ma al Napoli ne servono altri. Esordire a Ferragosto? Se la televisione fa guadagnare tutti, poi le squadre non possono lamentarsi degli orari. Eh no, devi essere coerente. Dal loro canto le tv non possono lamentarsi se una gara a Ferragosto è quella che è, per ritmi e seguito".