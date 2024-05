Cagni sul caso Di Lorenzo: "Le bandiere non esistono più da tempo"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto Gigi Cagni, allenatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto Gigi Cagni, allenatore: “Di Lorenzo? Il nostro sistema va accettato per forza. Dobbiamo pensare che non ci sono più bandiere, non ci sono più giocatori che giocano per molti anni in una squadra. Il discorso procuratori già molti anni fa dissi che non andava bene, non per i procuratori, ma per il fatto che un procuratore avesse tanti giocatori in una squadra.

La cosa importante è che la storia Conte sia vera, lo spero per il Napoli. Spero che sia vero che abbia il contratto. Mi hanno sempre insegnato che va bene qualsiasi cosa se hai un contratto firmato. Se fosse così state tranquilli che Conte sa come si vince. Allora dipenderà solo da lui il discorso giocatori. Se questi giocatori non vogliono rimanere e arrivano degli altri che secondo lui sono migliori, non ci sarà problema.

Il mercato? Io dal di fuori non ho nessun pensiero, Conte sceglierà i giocatori adatti. L’anno prossimo lo vincerà di nuovo l’Inter lo scudetto al 90% perché è da tre anni che ha lavorato per questo. Il Napoli con Spalletti ha impiegato due anni per vincerlo. Conte se arriva a Napoli sa già tutto. Simone Inzaghi sà come si vince, se è rimasto e ha fatto un contratto di altri tre anni è perché ha delle garanzie. Il tifoso deve avere fiducia nel leader della squadra che è l’allenatore. Se punti su un allenatore che ha delle qualità devi avere fiducia in lui. Il Napoli deve pensare sia difficile vincere l’anno prossimo, ma è molto probabile che nel giro di due anni vince di nuovo”.