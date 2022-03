Cagni: "Verona giocherà a viso aperto, il Napoli ha un solo problema"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Salernitana e Verona, Gigi Cagni

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Salernitana e Verona, Gigi Cagni: "Il Verona con la classifica che ha, nella forma in cui sta, con il sistema tattico e fisico che hanno; è una squadra che giocherà a viso aperto. La squadra aggredisce, non dà spazi. L'unico problema che ha il Napoli è quello della continuità. Il Napoli per me è la squadra in Serie A che ha più qualità nella fase offensiva, ma devono stare tutti bene. Se fai solo 45 minuti diventa poi difficile".