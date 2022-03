Caiazza a Canale8: "ADL aveva chiesto rinnovo di un anno per monetizzare cessione Insigne"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8: "Visto che stiamo parlando della situazione Insigne, vi svelo una notizia che non era uscita. Durante le contrattazioni Aurelio De Laurentiis aveva chiesto all'agente di Lorenzo Insigne di rinnovare per un altro anno per venderlo così in estate. Questo era un modo per il Napoli di monetizzare la cessione del capitano azzurro".