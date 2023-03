Caiazza, appello a Manfredi: “Fai colorare la città ai napoletani”

Salvatore Caiazza, ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione EnergiAzzurra, ha lanciato un appello al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.





“Ho letto le dichiarazioni del Sindaco sul non dipingere la città d’azzurro, io non sono d’accordo. Bisogna assolutamente rispettare i monumenti, non sporcare la città ma non è possibile pensare di non colorare d’azzurro la città. I tifosi aspettano questo momento da oltre trent’anni, meritano una festa colorando di azzurro la città”.