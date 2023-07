Caiazza attacca Giuntoli: “Mi auguro che fallisca alla Juve! Fatto troppo presto santo”

Con la vittoria dello scudetto è diventato Santo Giuntoli, dimenticando tutti quei calciatori che ha portato ed hanno fallito”.

Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma: "L’arrivo del nuovo ds Meluso può sembrare un downgrade? Perché quando è arrivato Giuntoli cosa era? E’ stato per 8 anni un yes man, parlava a telecomando. Quando ha avuto la possibilità di andare alla Juve e di parlare a mano libera ha detto una cavolata. Quindi credo che sta bene dove sta, non gli dirò mai ‘Ad maiora’, perché a quelli là non gli possono mai augurare qualcosa di meglio di quello che possono fare. Mi auguro che fallisca la sua missione alla Juventus”.

Il problema della nostra città è che facciamo troppo presto santi i beati. Dimentichiamo che oltre a Kvara, Osimhen e Kim cosa ha portato in questo ds. Con la vittoria dello scudetto è diventato Santo Giuntoli, dimenticando tutti quei calciatori che ha portato ed hanno fallito”.