Caiazza: "Col Barça non ci sarebbe storia, mai come quest'anno vivono una situazione difficile"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne? Si, già quando si parlava di lesione parcellare, che è una piccolissima lesione, ho avuto più ottimismo. Barcellona? Sulla carta non ci sarebbe storia, loro hanno una qualità in avanti che può far male a chiunque, poi ci sono situazioni diverse che non sempre rispecchiano il valore dell'avversario. Mai come quest'anno credo che il Barcellona stia vivendo una situazione difficile anche a livello di guida, poi mettici che sono fermi, mettici che non hanno lo stadio pieno".