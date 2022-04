Caiazza: "Conosciamo bene ADL, le parole di Spalletti segno di qualche scricchiolio"

"Lo scriveva anche Ancelotti in suo libro, nel primo anno c'è questo amore, poi..."

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8: "In casa dell’Atalanta Spalletti è stato un numero uno, ma con Fiorentina e Roma ha sbagliato lui. Non è l’ultimo degli allenatori, ma in queste ultime due partite, forse per eccesso di presunzione, ha commesso tanti errori. Non mi è piaciuto neanche per le dichiarazioni del post-partita su De Laurentis, non aveva mai parlato col presidente, invece stavolta ha detto che il presidente brontola. Da quelle parole ho capito che qualcosa stava scricchiolando. Conosciamo bene De Laurentiis e sappiamo quali sono i suo rapporti con gli allenatori. Lo scriveva anche Ancelotti in suo libro, nel primo anno c'è questo amore, poi... Gli allenatori col presidenti durano 6-7 mesi, già la risposta di Spalletti è un primo indice".