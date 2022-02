Caiazza: “Contro l'Inter deve giocare Lobotka, in questo momento è il migliore"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "C’è grande attesa per la sfida scudetto dal grande fascino con l’Inter, soprattutto dopo la vittoria del Napoli a Venezia. Quella partita era più difficile per il Napoli rispetto a quella con l’Inter, in quelle gare gli azzurri alle volte si distraggono mentre le sfide come quelle di sabato ti caricano. L’esempio fu la partita dell’anno scorso contro il Verona, che il Napoli doveva vincere e che invece pareggiò e gli costò caro. Il Napoli troverà una squadra molto forte che dopo il ko nel derby ha bisogno di certezze. L’assenza di Bastoni si farà sentire, Dimarco e D’Ambrosio non hanno le stesse qualità fisiche del giovane difensore.

Inzaghi sbaglia i cambi? L’Inter è abituata a giocare alla grande per 70’, anche col Napoli ci fu un calo dopo i cambi e il Napoli fu sfortunato. Se Handanovic fa il paratone su Mario Rui e Mertens sbaglia il 3-3, sparando la palla in alto, di cosa vogliamo parlare. Ricordiamo all’andata anche l’uscita dal campo di Osimhen che portò tante difficoltà al Napoli per le partite successive.

Anguissa o Koulibaly titolari? Credo che sicuramente devi giocare con i migliori e in questo momento il migliore è Lobotka. Poi se invece Spalletti decide di giocarla con i centimetri allora deve giocare con Anguissa.

La Juve può rientrare nella lotta al vertice? Sicuramente la gara di Torino contro la Juve è stato lo sliding doors della stagione del Napoli, se perdeva si vedeva i bianconeri a pochi punti che invece ora sono ancora a -7. Allegri cerca sempre di non perdere gli scontri diretti per poi tentare di vincere queste gare nel finale grazie a qualche episodio. Invece il Napoli da quella vittoria in poi ha sempre giocato a calcio creando i presupposti per vincere”.