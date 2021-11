Caiazza: "Essere primi a novembre va bene, ma l'obiettivo del Napoli è un altro"

Nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma: “La variante di questo campionato è il Napoli, ad inizio stagione erano le due milanesi che dovevano lottare per lo scudetto. Ce lo ritroviamo lassù, perché ha fatto benissimo in queste 12 prime partite, ma non era in programma. L’obiettivo principale del Napoli per questa stagione è quello di andare in Champions, deve fare di tutto per conquistare i punti necessari per andarci. Anche con Sarri il Napoli è stato per due volte campione d’Inverno. Essere primi a novembre e dicembre va bene, ma pensiamo a fare i punti per tornare in Champions”.