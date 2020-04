Caiazza: "Gattuso? Gli allenatori di campo e non i manager fanno bene a Napoli"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Non ho mai avuto dubbi sulla riconferma di Gattuso, ha dimostrato sul campo quello che vale. Non dà solo carica ma ha grandi capacità tattiche, studia bene le partite. Non a caso con Demme e Lobotka il Napoli ha cambiato pelle. Fondamentale è stato anche Manolas, con lui è stata ritrovata solidità difensiva. Solo uno forte come Gattuso poteva prendersi queste responsabilità. Fino alla partita col Torino il Napoli stava crescendo conquistando risultati importanti. Fa bene De Laurentiis a tenerselo stretto. Chi ha fatto bene come allenatore è chi ha lavorato sul campo senza fare troppo il manager".