Caiazza: "Gattuso merita 8, ha rimesso in piedi una squadra disastrata"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "L’Inter era e resta la favorita di questa stagione per gli investimenti fatti. Il Napoli deve provare a vincere in una stagione critica senza sosta, fortunatamente De Laurentiis e Giuntoli hanno creato i presupposti per una rosa ampia. L’esempio c’è stato domenica scorsa contro la Samp dove i giocatori subentrati sono stati decisivi. Da una parte c’è Conte che se la prende con i giornalisti, dall’altra parte Gattuso dice delle cose simpatiche che alle volte vengono male interpretate. Nel calcio moderno bisogna gestire il gruppo, essere bravo tecnicamente, avere buoni rapporti con società e stampa. Gattuso è così e bisogna prenderlo com’è, ha fatto già le sue esperienze importanti da allenatore in Italia e all’estero. Chi lo conosce bene sa che è diverso quando parla subito dopo la gara perché è annebbiato dall’adrenalina. Per me merita 8 in pagella nel suo primo anno di Napoli appena finito, aveva trovato una squadra disastrata ed era davvero molto difficile rimettere in piedi la squadra anche per via della preparazione atletica. Quest’anno ha iniziato bene, ha superato bene vincendo il girone di Europa League. In campionato possono accadere dei passi falsi come quelli col Sassuolo e col Milan, ma senza il punto di penalizzazione e con una partita in meno è secondo”.