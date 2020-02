Caiazza: "Gattuso non è solo un motivatore. Milik? Sarebbe stato titolare anche con Sarri"

Salvatore Caiazza, responsabile allo sport de Il Roma è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante "Radio Gol" della sera. Queste le sue dichiarazioni:

​​SAMP-NAPOLI -"Abbiamo visto un Napoli brillante. La squadra è cambiata nel finale, male dopo il gol di Quagliarella. È una squadra che sa anche soffrire, la classifica sta cambiando in positivo ed il calendario è abbastanza abbordabile. La panchina adesso è davvero lunga, l'organico è molto forte. Gattuso ha dimostrato di non essere solo un motivatore. Si è passati dal 4-3-3 al 4-2-4 per vincere la partita. In generale credo che il Napoli abbia meritato".

MILIK - "Sarebbe stato titolare anche con Sarri senza infortuni. All'inizio segnava molto anche in Champions League, ha caratteristiche diverse da Petagna, credo che abbia i piedi anche del numero 10".

ELMAS- "Si tratta di un classe '99, deve crescere ma ha tanta qualità. Ricordiamo anche da dove proviene, complimenti ad Elmas e a chi l'ha scelto".