Caiazza: "Gattuso sarà concentrato solo sul Brescia, resta un campo ostico"

Salvatore Caiazza, responsabile dello sport per Il Roma, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Gattuso e della questione tifo.

"Conoscendo Gattuso, credo che dribblerà domande sulle varie situazioni dei calciatori, penso che sarà concentrato solo su questa partita che non è facile. Nonostante la differenza di qualità, Brescia è pur sempre un campo ostico. Questione tifo? Questo è stato un anno travagliato dal punto di vista dei tifosi, c'è stato un allontanamento dallo stadio con una presa di posizione da parte dei gruppi per quanto riguarda il pugno duro sul regolamento d'uso. Quest'ultimo vige in tutti gli stadi ma a Napoli è stato preso alla lettera. Mi auguro che possa continuare questo binomio, non esiste il Napoli senza i tifosi e viceversa. Credo che la passione azzurra si rifarà a Barcellona con un ampia componenza prevista per il match del Camp Nou".