Caiazza: "Insigne? Si va sempre a caccia della notizia. Tik-Tok è una stupidaggine"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma: "Napoli, ultima chiamata Scudetto? Non so ma sicuramente è un bivio importante. In queste partite è sembrato tutto facile ma non è stato così, lo stesso scontro diretto con la Juventus presentava dei rischi. Il Napoli fa bene a guardarsi alle spalle ma deve anche guardare avanti. Se l'Inter supererà questo periodo brillante con tanti big match ci toglieremo il cappello e ci concentreremo sul piazzamento Champions. Domani bisogna tifare per un pareggio ma poi il Napoli deve rispondere a Venezia. Arrivare lì, salire sull'aliscafo, arrivare allo stadio non è facile. Peraltro in Inter-Venezia se il VAR fosse stato più attento sarebbe finita 1-1. Il video di Insigne? Si va sempre a caccia della notizia, questo Tik-Tok è stata una stupidaggine, era un augurio a una persona che sta guarendo dal COVID-19".