Caiazza ironizza: "Quante griglie un anno fa, per qualcuno Napoli da Conference"

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto a Canale 8: "La forza del Napoli dell'anno scorso è stata quella di non guardare in casa degli altri. Ricordate le griglie? Qui ci sono spazi per farli. Lo scorso anno per gli altri doveva andare in Conference League, invece chi ci è andato? Bisogna pensare a sé, questa squadra al momento ha bisogno solo di un difensore e un centrocampista e poi se non parte più nessuno questa squadra è a posto".