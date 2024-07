Caiazza: “Oriali fa luce in campo, è una figura iconica”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Conte col suo carattere e la sua determinazione sta creando un'atmosfera unica. I calciatori hanno buttato il sangue, hanno lavorato anche nel giorno del rientro a Napoli. Mentre il camion caricava la merce il Napoli si allenava sotto la pioggia.

Oriali? Ogni volta che entrava in campo veniva portato in trionfo, alzava la mano e regalava i cappellini che metteva per il sole al pubblico che era in Tribuna. Oriali è una figura iconica, fa luce, poteva anche vestirsi in borghese e invece è stato tutto il tempo col kit da lavoro. E’ un uomo che non deve dimostrare niente e si è venuto a giocare una carta importante con un grande allenatore”.