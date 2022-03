Caiazza: "Per lo scudetto è volata a cinque, attenti all'Atalanta"

"Credo che andando a fare lo screening del calendario, Milan e Napoli hanno il calendario più difficile".

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Secondo me per lo scudetto è una volata a cinque, vista l’Atalanta contro Olympiacos e Sampdoria. Gasperini è un mago, si è intentato Pasalic falso nueve e poi hanno Koopmeiners che fa quei gol. Senza Ilicic, Zapata e Muriel fanno 7 gol il 3 giorni, bisogna stare attenti perché con l’Atalanta il Napoli ne qualcosa.

Il Napoli ci ha creduto fino alla fine a Roma? Sicuramente, bisogna fare anche i complimenti all’ottimo impatto avuto da Elmas e Ounas. Quello che ha sparigliato le carte è stato proprio il macedone che ha giocato nel ruolo che preferisce. La fotografia di domenica sera è che tutti vanno ad esultare sotto ai tifosi del Napoli al gol di Fabian, tutti ci credevano e volevano reagire alle critiche ricevute. Critiche giuste perché col Barcellona il Napoli aveva deciso di giocare come loro e si fatto male, a Cagliari ha giocato male ma ha trovato il gol all’88’. Sono tutti segnali importanti per raggiungere questo benedetto terzo scudetto, che sarebbe un segno.

Insigne? Si è rifatto un po’ dalle critiche delle ultime partite. Purtroppo attrae le delusioni della piazza quando non si vince, la gente però non sa che è legato alla maglia e vuole lasciare un segno vincendo lo scudetto. La trattativa tra il Napoli e Insigne l’abbiamo seguita, il club gli ha offerto massimo 3.5 mentre lui puntava ai 5mln. Il giocatore si è guardato intorno ed ha trovato questa grande opportunità economica, che è una scelta di vita che non va condannata.

Designazione per Napoli-Milan? Togliendo i campani Maresca e Guida, che non possono arbitrare il Napoli, restano Orsato, Valeri e Mariani, ma credo che per la direzione si vada verso Orsato. La verità è che bisogna far diventare questo campionato il più trasparente possibile. Mi auguro che lo scudetto lo vinca il più forte a prescindere da arbitri e Var.

Lotta scudetto? Credo che andando a fare lo screening del calendario, Milan e Napoli hanno il calendario più difficile. La Juve ha il più facile, ma abbiamo assistito a delle partite da risultato scontato, che poi così non è stato. Mi auguro che il Napoli possa dare continuità ai risultati di questa stagione, sperando che domenica si possa volare a +3 sul Milan e che la Salernitana possa fare un altro miracolo contro l’Inter”.