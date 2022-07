Caiazza: “Scegliere Castel di Sangro a luglio è follia pura, meglio allenarsi a Castel Volturno”

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo dal Ritiro', trasmissione in onda su Canale 8

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo dal Ritiro', trasmissione in onda su Canale 8: “Scegliere Castel di Sangro nel mese di luglio è follia pura. Meglio che ti alleni a Castel Volturno, tanto è la stessa cosa. Ho visto l’allenamento e Osimhen (ieri, ndr) è caduto a terra stremato, si pensava ad un problema fisico ed invece non ce la faceva più. Non me ne voglia Castel di Sangro e certe scelte economiche fatte, ma se vogliamo preparare la stagione dobbiamo mettere Spalletti e i giocatori nelle condizioni di potersi allenare, non dico al fresco, ma al meglio”.